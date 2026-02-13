Врач Алексеенко назвал симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем

Ощущения хронической усталости, недомогание и слабость могут быть симптомами, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Л. С. Барбараша Алексей Алексеенко.
— Чтобы обнаружить заболевания сердца, следует обращать внимание на такие симптомы, которые появляются впервые. Например, это ощущение хронической усталости, недомогания, слабости, то есть, когда обычные физические нагрузки даются с трудом. Во-вторых, это появление таких симптомов, как боли, дискомфорта в грудной клетке, — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что загрудинные боли являются особенностью ишемических болей. Важно обратить внимание, что такая боль возникает не точечно, где-то между ребрами, а локализуется за грудиной.
— Эта боль может отдавать в левую, как правило, руку, под левую лопатку, в шею, в нижнюю челюсть. Такая боль сопровождает физические или эмоциональные нагрузки, то есть редко такие боли возникают в покое, — пояснил медик в беседе с агентством.
Алексеенко рассказал, что одышка, появляющаяся при физнагрузке, тоже может быть тревожным сигналом. Должны насторожить и ощущения каких-либо перебоев в работе сердца. Тогда необходимо обратиться к врачу.
Запущенное здоровье зубов может привести к плачевным последствиям — иногда они даже затрагивают сердце. Об этом сообщил челюстно-лицевой хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.