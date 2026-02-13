Ричмонд
Аферисты придумали циничную схему обмана накануне 23 февраля

Мошенники выманивают деньги под видом сбора пожертвований для ветеранов.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты начали использовать циничную схему обмана накануне 23 февраля. Они выманивают у россиян деньги под предлогом сбора пожертвований в пользу ветеранов или на помощь участникам СВО.

«Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, играя на патриотических чувствах граждан, выманивают их деньги с помощью фиктивных сборов пожертвований на поддержку ветеранов или помощь военнослужащим», — сказала РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.

Эксперт предупредила также о фейковых доставках подарков, за которыми также могут скрываться мошенники. Таким образом злоумышленники выманивают деньги или персональные данные.

Напомним, мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью NFC. Как и зачем они это делают, читайте здесь на KP.RU.

Также аферистам всё ещё удаётся обмануть доверчивых россиян, предлагая якобы на продажу дипломы и водительские права.

Как телефонные мошенники заставляют своих жертв отдавать десятки миллионов рублей и кто чаще всего становится жертвами, читайте здесь на KP.RU.