Аферисты придумали циничную схему обмана накануне 23 февраля

Аферисты начали использовать циничную схему обмана накануне 23 февраля. Они выманивают у россиян деньги под предлогом сбора пожертвований в пользу ветеранов или на помощь участникам СВО.
«Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, играя на патриотических чувствах граждан, выманивают их деньги с помощью фиктивных сборов пожертвований на поддержку ветеранов или помощь военнослужащим», — сказала РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения АЮР Валентина Корсунова.
Эксперт предупредила также о фейковых доставках подарков, за которыми также могут скрываться мошенники. Таким образом злоумышленники выманивают деньги или персональные данные.
