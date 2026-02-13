Воздержание не вызывает болезни: Гинеколог объяснила, что важно на самом деле

Воздержание не провоцирует воспаление, эндометриоз, миому или кисты яичников. Эти заболевания возникают из-за гормональных или обменных нарушений, генетической предрасположенности и образа жизни, а не из-за отсутствия половой жизни.
Часто встречается утверждение, что без секса страдает гормональный фон. Однако уровень эстрогенов, прогестерона и других половых гормонов зависит не от частоты сексуальных контактов. Он определяется работой органов эндокринной системы — яичников, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников.
Ольга Уланкина.
Гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест».
При этом Уланкина признала, что некоторые женщины действительно хуже себя чувствуют при длительном воздержании, отмечая раздражительность и ухудшение настроения. Однако это связано не с отсутствием секса как такового, а с нехваткой эмоциональной близости, поддержки и телесного контакта.
Безопасный и желанный секс, по словам врача, действительно может положительно влиять на самочувствие: улучшать кровообращение, снижать уровень стресса, помогать расслабляться и лучше спать. Но рассматривать его как лечение или обязательную меру профилактики не стоит.
«Гораздо больше на общее состояние здоровья влияет не сам секс или его нехватка, а другие параметры: полноценное питание, физическая активность, хороший ночной отдых. Не стоит забывать про регулярные профилактические осмотры: женщине следует посещать гинеколога 1−2 раза в год, даже если её ничего не беспокоит», — отметила собеседница Life.ru.
