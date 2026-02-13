Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздержание не вызывает болезни: Гинеколог объяснила, что важно на самом деле

Сам по себе секс не медицинская необходимость, а его недостаток или полное отсутствие не приводят к патологическим процессам в органах репродуктивной системы. Но безопасный и желанный секс действительно положительно влияет на самочувствие, заявила в беседе с Life.ru гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Источник: Life.ru

Воздержание не провоцирует воспаление, эндометриоз, миому или кисты яичников. Эти заболевания возникают из-за гормональных или обменных нарушений, генетической предрасположенности и образа жизни, а не из-за отсутствия половой жизни.

Часто встречается утверждение, что без секса страдает гормональный фон. Однако уровень эстрогенов, прогестерона и других половых гормонов зависит не от частоты сексуальных контактов. Он определяется работой органов эндокринной системы — яичников, гипофиза, щитовидной железы, надпочечников.

Ольга Уланкина.

Гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест».

При этом Уланкина признала, что некоторые женщины действительно хуже себя чувствуют при длительном воздержании, отмечая раздражительность и ухудшение настроения. Однако это связано не с отсутствием секса как такового, а с нехваткой эмоциональной близости, поддержки и телесного контакта.

Безопасный и желанный секс, по словам врача, действительно может положительно влиять на самочувствие: улучшать кровообращение, снижать уровень стресса, помогать расслабляться и лучше спать. Но рассматривать его как лечение или обязательную меру профилактики не стоит.

«Гораздо больше на общее состояние здоровья влияет не сам секс или его нехватка, а другие параметры: полноценное питание, физическая активность, хороший ночной отдых. Не стоит забывать про регулярные профилактические осмотры: женщине следует посещать гинеколога 1−2 раза в год, даже если её ничего не беспокоит», — отметила собеседница Life.ru.

Ранее уролог объяснил, в каких случаях мужчинам стоит мочиться сидя. Универсального ответа на вопрос о «правильной» позе не существует. Анатомические и физиологические особенности у мужчин различаются. Есть данные, что сидячее положение действительно может быть более удобным и эффективным для пациентов с увеличенной простатой или другими урологическими нарушениями.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.