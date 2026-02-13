Воздержание не вызывает болезни: Гинеколог объяснила, что важно на самом деле

«Гораздо больше на общее состояние здоровья влияет не сам секс или его нехватка, а другие параметры: полноценное питание, физическая активность, хороший ночной отдых. Не стоит забывать про регулярные профилактические осмотры: женщине следует посещать гинеколога 1−2 раза в год, даже если её ничего не беспокоит», — отметила собеседница Life.ru.