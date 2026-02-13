Владивосток сохранит выплаты молодым учителям по 10 тысяч рублей

Доплаты молодым учителям во Владивостоке сохранятся. Город заложил на это деньги в проект бюджета и собирается продолжить ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей, которые раньше шли из края. Об этом сообщили в администрации Владивостока. Там напомнили, что краевой закон от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ, устанавливавший ежемесячные и единовременные выплаты молодым педагогам, перестал действовать 31 декабря 2025 года.