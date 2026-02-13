Владивосток сохранит выплаты молодым учителям по 10 тысяч рублей

Доплаты молодым учителям во Владивостоке сохранятся. Город заложил на это деньги в проект бюджета и собирается продолжить ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей, которые раньше шли из края. Об этом сообщили в администрации Владивостока. Там напомнили, что краевой закон от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ, устанавливавший ежемесячные и единовременные выплаты молодым педагогам, перестал действовать 31 декабря 2025 года.
После того как региональная норма утратила силу, мэрию обязали взять поддержку молодых учителей на себя. Городские власти включили соответствующую строку расходов в проект бюджета на 2026 год.
В администрации пояснили, что корректировку бюджета собираются вынести на рассмотрение думы Владивостока. Рассчитывают, что после утверждения документа молодые педагоги получат деньги за весь период с начала года.
Чиновники подчёркивают, что для города важно не обрушить доходы учителей, потому как педагоги уже привыкли к этим выплатам и строили планы с учётом региональной поддержки.
Во Владивостоке несколько лет подряд делают ставку на привлечение и удержание педагогических кадров. Сюда каждый год приезжают учителя из разных регионов России и устраиваются в городские школы. По инициативе главы Владивостока Константина Шестакова тем, кто переезжает работать в местные школы, из муниципального бюджета компенсируют транспортные расходы. При необходимости им помогают с временным жильём.
Кроме того, по договорённости с вузами Приморского края для будущих учителей действует целевой набор. Выпускники школ подписывают целевые договоры и поступают на педагогические направления. После учёбы они обязуются выйти работать в школы Владивостока.
Тем, кто учится по целевым программам, город доплачивает к стипендии. Эти деньги тоже идут из местного бюджета.
Отдельно в крае продолжают работать общие меры поддержки педагогов. Им компенсируют часть расходов на жильё и коммунальные услуги, выплачивают премии за успешную сдачу ЕГЭ в формате добровольного тестирования. Учителя также сохраняют право выйти на пенсию раньше при стаже в школе не меньше 25 лет.