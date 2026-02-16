Врач назвала три самых полезных вида рыбы

«Это идеальный диетический продукт. Нежирный, легкоусвояемый белок, минимум калорий, много фосфора и йода. Противопоказаний к употреблению в пищу практически нет, это самая безопасная рыба для проблемного ЖКТ, так как не нагружает поджелудочную железу и печень. Третье место по пользе я бы разделила между скумбрией и сельдью. Это отличный источник омега-3, витамина B12, селена. Стимулирует аппетит и выработку желудочного сока (в слабосоленом виде), поэтому при гиперацидном гастрите, язве лучше отказаться от нее», — заметила доктор.