Врач назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу

По словам специалиста, одними из самых нежелательных вариантов являются сгущенное молоко, варенье и джем. Эти продукты содержат большое количество простых сахаров, которые быстро всасываются и вызывают резкий подъем глюкозы в крови, что создает дополнительную нагрузку на организм.
Также врач рекомендовала не злоупотреблять жирными сырами и сметаной. Подобные добавки существенно повышают калорийность блюда и при регулярном употреблении могут способствовать набору массы тела. Кроме того, они богаты насыщенными жирами, избыточное потребление которых способно негативно отражаться на липидном профиле крови. Это важно учитывать пациентам с повышенным холестерином и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Отдельно Казачкова упомянула шоколадную пасту, которая отличается не только высокой калорийностью, но и содержит много сахара и трансжиров. Такое сочетание может неблагоприятно влиять на обмен веществ и повышать риски развития кардиологических проблем.
«С осторожностью стоит относиться и к мясным начинкам, особенно если речь идет о жирных сортах мяса или колбасных изделиях. Они часто содержат избыток соли и насыщенных жиров, что может способствовать задержке жидкости и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — добавила специалист.
При этом полностью отказываться от блинов не нужно, подчеркнула эндокринолог. Более предпочтительными вариантами она назвала творог, яблоки и ягоды. Эти продукты содержат белок и пищевые волокна, благодаря чему обеспечивают более длительное чувство сытости. Творог служит источником кальция и полноценного белка, а фрукты и ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, поддерживающими общее состояние организма.
Врач также обратила внимание на менее привычные, но полезные начинки. Так, тыква содержит бета-каротин и клетчатку при сравнительно низкой калорийности. Шпинат и другая листовая зелень обеспечивают организм железом и фолиевой кислотой. Авокадо, несмотря на высокую энергетическую ценность, является источником полезных ненасыщенных жиров и может вписываться в рацион людей, следящих за качеством питания.
«При составлении рациона важно учитывать индивидуальные особенности организма. Важно помнить, что даже самые полезные начинки не сделают блины диетическим продуктом. Поэтому мы рекомендуем употреблять их в умеренных количествах, особенно людям с избыточным весом или проблемами с обменом веществ. Лучше всего сочетать блины с полезными начинками с другими здоровыми продуктами в рамках сбалансированного рациона», — резюмировала Казачкова.