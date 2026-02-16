Врач назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу

При этом полностью отказываться от блинов не нужно, подчеркнула эндокринолог. Более предпочтительными вариантами она назвала творог, яблоки и ягоды. Эти продукты содержат белок и пищевые волокна, благодаря чему обеспечивают более длительное чувство сытости. Творог служит источником кальция и полноценного белка, а фрукты и ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, поддерживающими общее состояние организма.