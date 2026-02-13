WSJ: ВС США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны

Американские военные сбили лазером воздушные шары, приняв их за беспилотные летательные аппараты мексиканских наркокартелей, сообщает издание из США The Wall Street Journal.
Инцидент случился в штате Техас при закрытии аэропорта Эль-Пасо, удар нанесли пограничники. Они использовали «секретную лазерную систему».
«Сотрудники таможенной и пограничной службы использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона, чтобы сбить, как они полагали, несколько беспилотников мексиканских наркокартелей на южной границе… Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами», — говорится в публикации.
По данным журналистов, речь идёт о лазерной системе Locust от компании AeroVironment, которую Министерство войны США «рассматривает это передовое оружие для борьбы с беспилотниками».
Напомним, Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе, но в этот же день они были отменены. По информации СМИ, закрытие связано с «недопониманием между управлением гражданской авиации и Пентагоном об испытаниях оружия против БПЛА».
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям.