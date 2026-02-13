WSJ: ВС США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе, но в этот же день они были отменены. По информации СМИ, закрытие связано с «недопониманием между управлением гражданской авиации и Пентагоном об испытаниях оружия против БПЛА».