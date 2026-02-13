Ричмонд
WSJ: ВС США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны

Американские военные сбили секретным лазером воздушные шары, приняв их за беспилотные летательные аппараты мексиканских наркокартелей.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные сбили лазером воздушные шары, приняв их за беспилотные летательные аппараты мексиканских наркокартелей, сообщает издание из США The Wall Street Journal.

Инцидент случился в штате Техас при закрытии аэропорта Эль-Пасо, удар нанесли пограничники. Они использовали «секретную лазерную систему».

«Сотрудники таможенной и пограничной службы использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона, чтобы сбить, как они полагали, несколько беспилотников мексиканских наркокартелей на южной границе… Оказалось, что летающие объекты, скорее всего, были воздушными шарами», — говорится в публикации.

По данным журналистов, речь идёт о лазерной системе Locust от компании AeroVironment, которую Министерство войны США «рассматривает это передовое оружие для борьбы с беспилотниками».

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации Соединённых Штатов закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе, но в этот же день они были отменены. По информации СМИ, закрытие связано с «недопониманием между управлением гражданской авиации и Пентагоном об испытаниях оружия против БПЛА».

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США будут наносить наземные удары по наркокартелям.

