В католической Сосновецкой епархии Польши обнаружили сеть педофилов

«Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 — это священники, а светские лица — аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор», — рассказал Кшижак.
Из 29 случаев семь уже завершились наказанием преступников. Четверо подозреваемых умерли. По трём делам идут судебные процессы. Десять случаев находятся на стадии расследования.
Комиссия установила 50 несовершеннолетних жертв сексуального насилия. Почти все они — 96% — дети до 15 лет. Девочки составляют 66% пострадавших.
