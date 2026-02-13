Ричмонд
В католической Сосновецкой епархии Польши обнаружили сеть педофилов

В Сосновецкой епархии Католической церкви в Польше обнаружили десятки священников, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщил журналистам RMF24 председатель специальной комиссии Томаш Кшижак.

«Мы выявили 29 обвиняемых, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними в Сосновецкой епархии. Из 29 человек 23 — это священники, а светские лица — аниматор для девочек и мальчиков школьного возраста, органист, катехизатор», — рассказал Кшижак.

Из 29 случаев семь уже завершились наказанием преступников. Четверо подозреваемых умерли. По трём делам идут судебные процессы. Десять случаев находятся на стадии расследования.

Комиссия установила 50 несовершеннолетних жертв сексуального насилия. Почти все они — 96% — дети до 15 лет. Девочки составляют 66% пострадавших.

Ранее в Москве осудили иностранца-педофила на 19 лет колонии. Подросток откусил ему язык во время нападения. Злоумышленник познакомился с 16-летним юношей летом 2024 года в сквере, предложил наркотик и совершил насильственные действия сексуального характера. Суд признал его виновным в изнасиловании и покушении на убийство.

