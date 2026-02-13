В католической Сосновецкой епархии Польши обнаружили сеть педофилов

Ранее в Москве осудили иностранца-педофила на 19 лет колонии. Подросток откусил ему язык во время нападения. Злоумышленник познакомился с 16-летним юношей летом 2024 года в сквере, предложил наркотик и совершил насильственные действия сексуального характера. Суд признал его виновным в изнасиловании и покушении на убийство.