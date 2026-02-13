Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника

По его словам, Святой Трифон издревле почитается в русской православной традиции как покровитель рыболовов и охотников, и в день его памяти, 14 февраля, традиционно проводятся молебны, где представители этого промысла обращаются к святому с просьбой о хорошем улове, успехе в охоте и защите от возможных опасностей.