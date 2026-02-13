Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника

МОСЕВА, 13 фев — РИА Новости. Генеральный директор АНО «Центр реализации социальных проектов “Рыбаки и Охотники” Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника.
Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим Вас рассмотреть возможность о внесении изменений в ФЗ “О днях воинской славы и памятных датах России” от 13.03.1995 № 32-ФЗ и учреждении новой памятной даты “Дня рыбака и охотника” 14 февраля в перечень памятных дат России», — сказано в письме.
В документе отмечается, что придание этому празднику официального статуса внесет вклад в восстановление исторических и духовных традиций, создаст условия для укрепления института семьи, пропаганды активного отдыха на природе и воспитания бережного отношения к окружающей среде среди молодежи, а также послужит укреплению национальной идентичности и уважения к труду представителей одного из самых древних промыслов России.
В обращении Бондар рассказал, что у значимой части российского общества 14 февраля ассоциируется с днем Святого Трифона — покровителя рыбаков и охотников.
По его словам, Святой Трифон издревле почитается в русской православной традиции как покровитель рыболовов и охотников, и в день его памяти, 14 февраля, традиционно проводятся молебны, где представители этого промысла обращаются к святому с просьбой о хорошем улове, успехе в охоте и защите от возможных опасностей.