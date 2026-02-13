Россиянам напомнили о правилах онлайн-шоппинга: что важно знать

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок. По словам эксперта, это необходимо для защиты от мошенников.
«Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства», — сказал Щербаченко для портала NEWS.ru.
Эксперт призвал внимательно изучать информацию о продавце. Среди пунктов — наличие регистрационных данных, контактов, ИНН. Не стоит вносить предоплату до получения товара и сообщать кому-либо реквизиты карты — достаточно номера телефона для переводов по СБП, напомнил доцент.
