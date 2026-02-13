Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о правилах онлайн-шоппинга: что важно знать

Доцент Щербаченко: Для интернет-покупок нужна отдельная банковская карта.

Источник: Комсомольская правда

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок. По словам эксперта, это необходимо для защиты от мошенников.

«Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства», — сказал Щербаченко для портала NEWS.ru.

Эксперт призвал внимательно изучать информацию о продавце. Среди пунктов — наличие регистрационных данных, контактов, ИНН. Не стоит вносить предоплату до получения товара и сообщать кому-либо реквизиты карты — достаточно номера телефона для переводов по СБП, напомнил доцент.

Как ранее писал KP.RU, накануне Дня защитника Отечества мошенники начали выманивать деньги под видом сбора пожертвований для ветеранов.