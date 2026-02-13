Опасный мусор, заборы на дорогах и «сильный хакер»: новости Узбекистана на 13 февраля

Проверяем новости, улыбаемся, делаем вид, что очень заняты и аккуратно подбираемся к заслуженному отдыху. Пятница сама себя не отпразднует.
Туристическое шоу или экологическая угроза: вокруг фестиваля небесных фонариков под Ташкентом разгорается дискуссия.
Интересная история на грани между развитием туристического потенциала и защитой окружающей среды разворачивается в Узбекистане. Одна из туристических компаний объявила о проведении в конце апреля в Ташкентской области весеннего фестиваля по мотивам знаменитого тайского праздника Yi Peng Lantern Festival, который ежегодно проходит в городе Чиангмай и собирает десятки тысяч туристов со всего мира.
В Янгиюле опровергли слухи о «массовом ДТП с жертвами».
Накануне в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы произошедшем в Янгиюле массовом дорожно-транспортном происшествии с жертвами. Пользователи утверждали, что грузовик протаранил несколько автомобилей, и авария привела к тяжёлым последствиям.
«Электрошантаж»: почти 200 тысяч узбекистанцев временно ограничили в оплате света из-за долгов за мусор.
В Узбекистане всё активнее применяется практика, при которой гражданам ограничивают возможность оплаты электроэнергии при наличии задолженности за вывоз бытовых отходов. Многие уже называют эту систему «электрошантажом». При этом в перспективе подобный механизм будет распространен и на другие обязательные платежи — квартплату и налоги.
Не вывозят мусор, но начисляют долги. Комитет по конкуренции заявил о сотнях жалоб на вывоз отходов.
Только что мы писали о практике, при которой гражданам ограничивают возможность оплаты электроэнергии из-за долгов за вывоз мусора. И вот появляется новая информация: в Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили о резком росте числа жалоб на услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов. Если в течение 2025 года в комитет поступило 1141 обращение, то за первые месяцы 2026 года зарегистрировано уже более 850 жалоб. Динамика, мягко говоря, тревожная.
Службы благоустройства Ташкента переведены на усиленный режим из-за сильных осадков.
В Ташкент службы благоустройства переведены на усиленный режим работы в связи с обильными осадками. Об этом сообщили в хокимияте Ташкента.
В Ташкенте отправили под арест на 5 суток мужчину, который приставал к несовершеннолетней девушке.
В Ташкенте суд отправил под арест 25-летнего безработного уроженца Хорезмской области, который приставал к несовершеннолетней девушке в лифте.
В Бухарской области задержан директор автошколы за фиктивное обучение.
В Бухарской области сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя автошколы, который за деньги оформлял документы гражданам, фактически не проходившим обучение для получения водительских прав.
Не бойтесь, это не хакеры: Налоговый комитет начал рассылку SMS о налогах на имущество и землю.
Если вам пришло SMS от Soliq.uz с кнопками «Batafsil» («Подробно») и «Toʻlash» («Уплатить») — не паникуйте. Это не мошенники и не взлом телефона. Налоговый комитет Узбекистана начал ежегодную рассылку уведомлений о необходимости уплаты налогов на имущество и землю.
Двухэтажные «кровати» для машин: UzAuto отправляет авто по железной дороге.
В соцсетях появились забавные кадры, которые пользователи уже окрестили «двухэтажными кроватями» для автомобилей. На видео видно, как новые машины перевозят по железной дороге в специальных двухуровневых вагонах.
Не 15 миллионов, а 60 тысяч: министр цифровых технологий прокомментировал скандал с утечкой данных.
Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов наконец прокомментировал резонансную ситуацию вокруг возможной утечки персональных данных граждан. Ранее в соцсетях активно распространялась информация о том, что хакеры якобы получили доступ к данным 15 миллионов узбекистанцев.
10 тысяч доз и 15 «закладчиков»: в Ташкенте накрыли нарколабораторию в арендованной квартире.
Силовые структуры опубликовали кадры из нарколаборатории, которая была организована в арендованной квартире в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. По данным правоохранителей, здесь изъято психоактивных веществ, рассчитанных примерно на 10 тысяч доз.
«Мне надо — значит пропускайте»: в Ташкенте водитель грузовичка едва не устроил ДТП из-за пропущенного поворота.
Водители Ташкента продолжают делиться в соцсетях записями с дорог, на которых сплошные «сюрпризы». То внезапный разворот через две полосы, то резкий поворот без предупреждения. Логика у таких манёвров одна: «я решил — значит все обязаны расступиться». И хуже всего, что происходит это повсеместно.
В Ташкентской области проверяют информацию о беременности восьмиклассницы.
В социальных сетях распространилась информация о том, что ученица 8 класса одной из школ Юкоричирчикского района Ташкентской области забеременела от 23-летнего мужчины. Пользователи писали, что срок беременности составляет около пяти месяцев, а сам мужчина якобы арестован. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и активное обсуждение в интернете.
Назначен новый главный налоговик Ташкента.
После того как в конце января президент жёстко раскритиковал работу налоговой системы столицы, в ведомстве начались серьёзные кадровые изменения. Часть руководителей была освобождена от должностей, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела, продолжаются проверки.
«Роналдо», «Боксёр» и «Главврач» заказали предпринимателя в Узбекистане.
Это не сюжет криминального сериала и не плод чьей-то больной фантазии. В Андижанской области раскрыта реальная история с участием местного криминального авторитета по кличке «Роналдо», бывшего главврача и человека по прозвищу «Боксёр». По версии следствия, они планировали убийство предпринимателя.
Иногда они возвращаются: заборы снова выходят на дороги Ташкента.
Тема дорожных заборов в Ташкенте давно превратилась в настоящую городскую сагу. Во времена Ислама Каримова их активно устанавливали вдоль магистралей, затем пришла эпоха «дезаборизации» — конструкции массово демонтировали под аплодисменты горожан. И вот — новый сезон. Заборы возвращаются.
Всем нарколабораториям нарколаборатория: в Андижане накрыли «завод» по производству наркотиков.
Иногда всё начинается с мелочи. В этом случае — с 0,13 грамма гашиша, завёрнутого в купюру номиналом 2000 сумов. В Зангиатинском районе Ташкентской области был остановлен местный житель. При досмотре у него и обнаружили этот «скромный» свёрток. Казалось бы — эпизод рядовой. Но ниточка потянулась дальше и вывела оперативников к настоящему подпольному производству.
Борьба со взятками: судей хотят обязать отчитаться за имущество.
В Узбекистане планируют внедрить систему декларирования имущества судей и членов их семей. Фактически речь идёт о запуске антикоррупционного механизма, в необходимости которого общество говорит уже не первый год.
Иностранец с автоматом попал на видео в Ташкентской области: возбуждено дело.
Накануне в соцсетях появилось странное видео, снятое в Ташкентской области. На кадрах иностранец, предположительно гражданин Китая, стреляет по пластиковым бутылкам из оружия, внешне похожего на автомат. Пользователи предположили, что в руках у мужчины мог находиться боевой АК-74 с оптическим прицелом.
В Узбекистане осудили кибермошенников, обманувших россиян на миллионы рублей.
В Узбекистане раскрыта крупная кибермошенническая группировка, участники которой занимались хищением денежных средств граждан Российской Федерации. В составе преступной сети действовали 34 человека.
В Ташкенте задержали руководителя издания Demokrat.uz, а также блогера Азиза Гоипназарова.
В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении руководителя интернет-издания Demokrat.uz Фазлидинхона Мехмонова и блогера Азиза Гоипназарова. Об этом сообщили в ГУВД столицы.