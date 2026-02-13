Свердловский губернатор направил больше 3,8 млрд рублей на выплаты учителям

В Свердловской области губернатор Денис Паслер направил больше 3,8 миллиарда рублей на вознаграждение педагогов региона. Такое решение было принято в ходе заседания правительства, которое прошло 12 февраля 2026 года. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.