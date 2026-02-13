Свердловский губернатор направил больше 3,8 млрд рублей на выплаты учителям

В Свердловской области губернатор Денис Паслер направил больше 3,8 миллиарда рублей на вознаграждение педагогов региона. Такое решение было принято в ходе заседания правительства, которое прошло 12 февраля 2026 года. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
— На очередном заседании свердловского правительства направили муниципалитетам Свердловской области средства на денежное вознаграждение педагогов, — рассказал Денис Паслер.
Так, почти 3,5 миллиарда рублей выделили учителям в качестве ежемесячных выплат за классное руководство. Кроме того, больше 385 миллионов рублей ежемесячных выплат направили на обеспечение деятельности советников директоров школ по воспитанию.
Также на заседании обозначили те города, которые получат субсидии на 5,3 миллиона рублей. Эти средства направят на развитие и продвижение народных промыслов.