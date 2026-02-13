Новых альпак в зоосаде «Приамурский» назвали Зефирка, Оззи и Злата

Пушистому южноамериканскому трио из зоосада «Приамурский» выбрали имена. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», привезенные из знаменитого СПА-центра в Чили альпаки впервые содержатся в хабаровском зоосаде. Животные отлично адаптировались, но имен до сегодняшнего дня у них не было.
Как обращаться к новичкам решили сами жители края — в зоосаде организовали голосование на лучшее имя, предложив по пять наиболее подходящих вариантов: для «черныша» — Орион, Оззи, Черныш, Оникс, Блэк, рыжей особи примерили клички Осень, Лава, Злата, Роза, Ириска, для белой — Зефирка, Зима, Белла, Эффи и Снежа.
Результаты голосования показали: рыжая самка теперь именуется Злата, черного назвали Оззи, а их белая соседка теперь будет откликаться на Зефирку.
Напомним, в зоосаде не первый раз проводят народное голосование на лучшее имя для новых питомцев. Так, например, в конце прошлого года здесь появилась еще одна обитательница — лама. Хабаровчане решили, что ей подходит имя Ляля.