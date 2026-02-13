Власти опровергли фейк о коммунальном коллапсе в селе под Хабаровском

Администрация Хабаровского муниципального района назвала фейком распространяемую в Telegram информацию о якобы полном коммунальном коллапсе в селе Кукан. Жизнеобеспечение населённого пункта не нарушено, подача электричества на котельные, водонасосные станции и соцучреждения идёт в штатном режиме и отключаться не будет, заверили в пресс-службе районной администрации.