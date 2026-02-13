Власти опровергли фейк о коммунальном коллапсе в селе под Хабаровском

Администрация Хабаровского муниципального района назвала фейком распространяемую в Telegram информацию о якобы полном коммунальном коллапсе в селе Кукан. Жизнеобеспечение населённого пункта не нарушено, подача электричества на котельные, водонасосные станции и соцучреждения идёт в штатном режиме и отключаться не будет, заверили в пресс-службе районной администрации.
Реальная задолженность МУП «Куканское» на 1 февраля 2026 года составляет 2,2 миллиона рублей. Долг образовался из-за передачи предприятию дополнительных котельных в 2025 году и высокой задолженности населения за коммунальные услуги — она достигла 38,4 миллиона рублей. Утверждён график погашения, и всю сумму планируют закрыть до конца февраля.
Объекты теплоснабжения и водоснабжения МУП «Куканское» включены в специальный перечень распоряжения губернатора края. Закон прямо запрещает их отключение, поскольку это создаёт угрозу жизни и здоровью людей. Ситуация находится на личном контроле главы района, принимаются все меры для стабильной работы коммунальных служб.
Администрация направила официальное обращение в прокуратуру для правовой оценки распространения ложных слухов, которые сеют панику среди жителей. Распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу общественному порядку и безопасности граждан, может повлечь административную или уголовную ответственность по статье 207.1 УК РФ.
Жителей просят не верить непроверенным сообщениям в соцсетях и получать информацию только из официальных источников — Telegram-канала и сайта администрации Хабаровского муниципального района. Ситуация с долгом и работой МУП «Куканское» разрешается в плановом порядке, угрозы отключений нет.