Офтальмологи вернули зрение старейшей жительнице Хабаровского края

В Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» офтальмологи провели операцию необычной пациентке. Марии Огиенко, которой 111 лет, буквально открыли заново мир, удалив катаракту.
Проблемы со зрением у Марии Пахомовны начались в прошлом году. Она перестала различать лица родных и близких. Врачи поставили диагноз: катаракта.
Несмотря на весьма преклонный возраст, Мария Огиенко смело согласилась на операцию.
Хирургическое вмешательство провела Татьяна Семенова, заведующая операционным блоком Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», врач-офтальмолог с опытом хирургии катаракты более 15 лет.
— Операция длилась 20 минут, хотя обычно пациентов с подобным диагнозом оперируют не более 10 минут. Было крайне важно не спешить, все-таки возраст очень почтенный. Всё прошло хорошо, — рассказали в Центре микрохирургии глаза.
Кроме того, что врачи удалили катаракту, они еще и устранили астигматизм.
Уже на следующий день после операции Мария Пахомовна Огиенко смогла не только узнавать родных, но и видеть всю красоту окружающего мира.