Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офтальмологи вернули зрение старейшей жительнице Хабаровского края

111-летняя Мария Огиенко снова увидела мир.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» офтальмологи провели операцию необычной пациентке. Марии Огиенко, которой 111 лет, буквально открыли заново мир, удалив катаракту.

Проблемы со зрением у Марии Пахомовны начались в прошлом году. Она перестала различать лица родных и близких. Врачи поставили диагноз: катаракта.

Несмотря на весьма преклонный возраст, Мария Огиенко смело согласилась на операцию.

Хирургическое вмешательство провела Татьяна Семенова, заведующая операционным блоком Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», врач-офтальмолог с опытом хирургии катаракты более 15 лет.

— Операция длилась 20 минут, хотя обычно пациентов с подобным диагнозом оперируют не более 10 минут. Было крайне важно не спешить, все-таки возраст очень почтенный. Всё прошло хорошо, — рассказали в Центре микрохирургии глаза.

Кроме того, что врачи удалили катаракту, они еще и устранили астигматизм.

Уже на следующий день после операции Мария Пахомовна Огиенко смогла не только узнавать родных, но и видеть всю красоту окружающего мира.