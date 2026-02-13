Челябинец попытался украсть деньги пенсионерки, но попал в хабаровский суд

Как сообщила пресс-служба судов Хабаровского края, молодой человек действовал по схеме обмана, предоставив ложные сведения. Довести преступление до конца он не смог, поскольку его задержали сотрудники полиции. Также установлена его возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах — у него изъяты авиабилеты по маршрутам между городами России.