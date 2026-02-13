Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец попытался украсть деньги пенсионерки, но попал в хабаровский суд

Мужчина попытался похитить у хабаровчанки 494 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Челябинца арестовали в Хабаровском крае за покушение на мошенничество. Мужчина пытался похитить деньги у пожилой жительницы Советской Гавани, но был задержан полицией в момент передачи денег. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба судов Хабаровского края, молодой человек действовал по схеме обмана, предоставив ложные сведения. Довести преступление до конца он не смог, поскольку его задержали сотрудники полиции. Также установлена его возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах — у него изъяты авиабилеты по маршрутам между городами России.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца и отклонил просьбу защиты. Она просила о более мягкой мере наказания.