Посетить парный забег в непарных носках и «Лыжню России» предлагают хабаровчанам

Также 14 февраля Хабаровский край присоединится к 44-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2026» (0+). Всего участие в ней примут около 4000 человек. Необходимо пройти регистрация на Едином портале Госуслуг (6+) до 13 февраля включительно. В забегах смогут поучаствовать как любители, так и профессиональные спортсмены. В программу соревнований войдут гонки от 500 метров до 10 км. Обязательное условие — наличие справки от терапевта об отсутствии противопоказаний. В этом году старты будут организованы в 14 муниципалитетах края. Центральный старт традиционно состоится в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка». Организаторы ожидают более 1500 человек, которые выйдут на старт в 10:30. В Хабаровске гонка состоится на территории ЛК «Нагорное», открытие состоится в 11:50.