Посетить парный забег в непарных носках и «Лыжню России» предлагают хабаровчанам

Различные спортивные активности вновь предлагают посетить всем жителям и гостям Хабаровского края. Мероприятия организованы благодаря проекту «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, в эту субботу, 14 февраля, жителей краевой столицы приглашают на Парный забег в непарных носках (0+). Дистанция составит 5 км. Участник должен надеть непарные носки — чем необычнее, тем лучше. Старт в 09:00. Точка сбора: набережная стадиона им. Ленина (старт от сцены у речного вокзала).
Также 14 февраля Хабаровский край присоединится к 44-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2026» (0+). Всего участие в ней примут около 4000 человек. Необходимо пройти регистрация на Едином портале Госуслуг (6+) до 13 февраля включительно. В забегах смогут поучаствовать как любители, так и профессиональные спортсмены. В программу соревнований войдут гонки от 500 метров до 10 км. Обязательное условие — наличие справки от терапевта об отсутствии противопоказаний. В этом году старты будут организованы в 14 муниципалитетах края. Центральный старт традиционно состоится в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе «Снежинка». Организаторы ожидают более 1500 человек, которые выйдут на старт в 10:30. В Хабаровске гонка состоится на территории ЛК «Нагорное», открытие состоится в 11:50.
14 февраля детей и подростков 10−16 лет приглашают принять участие в турнире по дартсу (6+) в Хабаровске. Участие могут принять все желающие. Соревнования пройдут в двух возрастных группах: 10−13 и 14−16 лет. Начало в 15:00. Состязания пройдут в спортивном клубе по адресу: ул. Мухина, 14.
Открыт набор на бесплатные тренировки по альпинизму в Хабаровске. Занятия проводит инструктор-методист Константин Рябинкин. Тренировки проходят в учебном центре МЧС, ул. Орджоникидзе, 4 по расписанию: вторник, четверг, суббота в 18:30. Записаться можно по номеру 8 (914)180−14−76.
Стартовал прием заявок на кубок мэра Хабаровска по русскому хоккею в валенках (0+). К участию приглашаются мужские и женские любительские команды. Состав команды — до 10 человек. Подача предварительных заявок до 3 марта. Сам турнир пройдет 7 марта в 10:00. Площадкой выступит территория арены «Ерофей». Подать заявку можно по электронной почте: kostin_kot@mail.ru. Телефон для справок 8 (4212)47−05−73.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин на итоговом расширенном заседании правительства. В этом году регион вновь станет организатором значимых всероссийских и международных мероприятий.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Кроме этого глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.