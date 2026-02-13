Куда сходить в выходные в Иркутске? Танцевальные свидания, «Лыжня России» и многое другое

Театральные свидания, концерты и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Практика «Свидание с закрытыми глазами. Погружение в звук» (16+)
Мощный обволакивающий звук тибетских чаш погрузит в состояние синхронного расслабления и создаст пространство тихой близости. Это свидание, которое останется в памяти и в ощущениях надолго.
Мероприятие пройдет 14 февраля в 13.00 в трансформационном пространстве «Лавка Кукса».
Танцевальное свидание в стиле бачаты (16+)
Этот мастер-класс для всех, кто пробует танцевать первый раз, а с поддержкой опытных преподавателей будет предельно понятно.
Мероприятие пройдет 14 февраля в 19.00 в школе танцев «Авенида».
Рок-концерт «Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy The Symphony» (6+)
Шоу «Enjoy The Symphony» — это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode в исполнении официального трибьют-бэнда Devotion Mode. А симфонический оркестр добавил к этому еще больше глубины и мощи, создавая красивую и эмоциональную аранжировку.
Мероприятие пройдет 14 февраля в 19.00 в ДС «Труд».
Иркутская лыжня (18+)
Мероприятие пройдет в рамках массовой лыжной гонки «Лыжня России» (6+). К участию приглашают иркутян старше 18 лет.
В этом году программу дополнят новым форматом — ретро-забегом на дистанцию один километр. В нём смогут принять участие все желающие, у которых сохранился лыжный инвентарь, выпущенный до 1985 года. Также организуют выставку ретро-лыж и фотозону.
Торжественное открытие забега пройдет 15 февраля в 12.00 на лыжной базе ИрГАУ.
Открытие театрального клуба в театре танца Владимира Лопаева (12+)
Проект под названием «Театральный разговор» начнётся с разговора о спектакле «Республика ШКИД» (6+). Вы посмотрите небольшой эпизод этой постановки, после чего побеседуете о том, почему в наше время мы продолжаем смотреть спектакль про жизнь сирот, о чём актуальном и важном он нам сообщает.
Модерировать встречу будет историк, лектор Российского общества «Знание», писатель Илья Подковенко.
Мероприятие пройдет 15 февраля в 17.00 в театре танца Владимира Лопаева.
Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» (12+)
Вся будущая полнота и красочность мира человека заключена в детстве. Каждому есть что вспомнить: самые трогательные и горькие моменты впечатываются в память навсегда. Но почему-то взрослые неизбежно отдаляются от своего внутреннего ребенка, обрастают ужимками деловитых людей, становятся не в меру серьезными и требовательными к самим себе и окружающим. А еще почему-то теряют веру — в себя, людей, радость общения и возможность чуда в жизни. Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» — это машина времени, приключение с межгалактическим полетом на Марс.
Мероприятие пройдет 15 февраля в 18.00 в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.