Куда сходить в выходные в Иркутске? Танцевальные свидания, «Лыжня России» и многое другое

Вся будущая полнота и красочность мира человека заключена в детстве. Каждому есть что вспомнить: самые трогательные и горькие моменты впечатываются в память навсегда. Но почему-то взрослые неизбежно отдаляются от своего внутреннего ребенка, обрастают ужимками деловитых людей, становятся не в меру серьезными и требовательными к самим себе и окружающим. А еще почему-то теряют веру — в себя, людей, радость общения и возможность чуда в жизни. Спектакль «Кое-что о том самом и не только…» — это машина времени, приключение с межгалактическим полетом на Марс.