Гжель в интерьере и горчичные шторы: Дизайнер дала рецепт домашнего уюта на Масленицу

Масленица — это время прощания с зимой, пробуждения природы и, конечно, праздник с традиционными национальными особенностями. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова в беседе с Life.ru отметила, что основное внимание стоит уделить убранству обеденного стола — на кухне или в гостиной, где соберётся вся семья. При этом важно помнить, что декор не должен перетягивать на себя всё внимание.