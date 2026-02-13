Гжель в интерьере и горчичные шторы: Дизайнер дала рецепт домашнего уюта на Масленицу

Эксперт рекомендовала выбирать яркие, сочные цвета, ассоциирующиеся с пробуждением природы после зимы. Она советует накрыть стол льняной или хлопковой скатертью, добавить салфетки в тон или сделать их акцентными, а в центре стола либо возле каждого гостя разместить небольшие цветочные композиции из веточек или первоцветов.
Масленица — традиционный русский праздник, поэтому привнесение в интерьер национального колорита будет грамотным приемом в оформлении пространства. Думаю, практически в каждой семье есть посуда, предметы декора, текстиль с орнаментами, выделкой, имеющей отношение к народным промыслам. Гжель, палех, вологодское кружево, — всё это не только добавит праздничной атмосферы в интерьер, но и придаст ему актуальность.
Ксения Кузнецова.
Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors.
Ещё одним способом подчеркнуть наступление календарной весны дизайнер назвала смену домашнего текстиля. Кузнецова рекомендовала заменить шторы, наволочки декоративных подушек и скатерти на изделия из льна и хлопка ярких оттенков — жёлтого, оранжевого, горчичного.
«Также, атмосферу весеннего праздника дополнят декоративные элементы с природными мотивами и принтами», — заключила собеседница Life.ru.
Масленичная неделя в 2026 году выпадает на период с 16-го по 22 февраля. Сразу после неё, 23 февраля, начнётся Великий пост, который продлится 48 дней и завершится 11 апреля. Ранее россиянам в преддверии Масленицы напомнили, с какими болезнями несовместимо употребление блинов.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.