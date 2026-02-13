Звезда «Зимней вишни» тайно родила от женатого американца и 25 лет молчала — вот чем всё закончилось

Сафонова никогда не сожалела о своих романах с женатыми мужчинами. Более того, она уверена — её главная роль в «Зимней вишне» как раз про таких, как она сама. «Любовница здесь не сволочь, а человек, мечтающий о счастье. А для мужчины — это драма: полюбить другую, имея семью», — объясняет актриса. Многие с такой позицией категорически не согласны, но Елена говорит искренне. Она действительно знает, о чём речь.