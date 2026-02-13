Звезда «Зимней вишни» тайно родила от женатого американца и 25 лет молчала — вот чем всё закончилось

Её называли Снежной королевой ВГИКа. Красавица Елена Сафонова ломала сердца однокурсникам, но сама оставалась холодной как лёд. Замуж выходила дважды, но счастья не находила. Настоящая страсть пришла с женатым американцем, от которого она тайно родила сына. Четверть века актриса скрывала имя отца, пока журналисты не раскопали правду. Мы разобрались в запутанной личной жизни звезды «Зимней вишни», которая всю жизнь искала идеального мужчину.
Замуж без любви в 21 год — и сразу поняла ошибку.
На третьем курсе ВГИКа Сафонова влюбилась в ленинградского актёра Виталия Юшкова. Познакомились на съёмках, он сразу повёз знакомить с родителями и сделал предложение. Девушка согласилась, бросила престижный вуз и переехала в Ленинград. Но прямо утром перед загсом поняла страшное: жениха совсем не любит. Только куда деваться? Его семья уже потратилась на свадьбу, относились к ней как к родной дочери.
Шесть лет брака превратились в пытку для обоих. Виталий старался изо всех сил: готовил, ублажал, исполнял любые капризы. Бесполезно. Сафонова так и не смогла полюбить мужа, отказывалась рожать от него детей. Юшков не выдержал, запил и похоронил карьеру. После развода актриса вернулась в Москву, а бывший муж долго приходил в себя после этих отношений.
Женатый американец обещал золотые горы, но семью не бросил.
Следующие годы Сафонова крутила романы с женатыми мужчинами. Сама не скрывала этого и честно признавалась, что старалась вовремя обрывать связи без будущего. Но в 1988 году встретила того самого. Ваче Мартиросян, богатый американский бизнесмен армянского происхождения, свёл её с ума. Актриса буквально теряла голову от его запаха — для неё это было главным критерием выбора мужчины.
Страстный роман длился несколько лет. Ваче возил любовницу в Америку, осыпал подарками, обещал финансировать фильмы с её участием. Умолял переехать к нему насовсем. Но сразу честно предупредил: жена Вивиан и двое детей остаются святыми, ради любовницы он семью разрушать не станет. Поначалу Сафонову это устраивало. Но постепенно роль вечной запасной стала невыносимой.
Скрыла беременность и 25 лет врала про отца ребёнка.
Во время последнего решающего разговора актриса уже знала, что беременна. Но промолчала. Ваче улетел к семье в Штаты, а весной 1991 года Елена родила сына Ваню. Мальчик был вылитый отец — и лицом, и характером. Но на все расспросы знакомых Сафонова твердила одно и то же. Отец ребёнка — какой-то провинциальный актёр, с которым она быстро рассталась. Имя называть наотрез отказывалась.
Тайна хранилась ровно четверть века. В 2016 году журналисты раздобыли свидетельство о рождении Ивана. В графе «отец» чёрным по белому значилось: Мартиросян Ваче Арутюнович. Репортёры тут же дозвонились до самого Мартиросяна в Америку. «Как же так? Я понятия не имел, что у Лены от меня сын!» — ошарашенно отреагировал бизнесмен. С тех пор, по слухам, отец и сын начали общаться.
Актриса до сих пор оправдывает любовниц и не жалеет о прошлом.
Сафонова никогда не сожалела о своих романах с женатыми мужчинами. Более того, она уверена — её главная роль в «Зимней вишне» как раз про таких, как она сама. «Любовница здесь не сволочь, а человек, мечтающий о счастье. А для мужчины — это драма: полюбить другую, имея семью», — объясняет актриса. Многие с такой позицией категорически не согласны, но Елена говорит искренне. Она действительно знает, о чём речь.
Её собственная жизнь превратилась в настоящую мелодраму. Два неудачных брака, страстные романы с чужими мужьями и тайна, которую она хранила 25 лет. Теперь всё открылось. Сын наконец узнал правду об отце, а Мартиросян — о существовании своего ребёнка. Только вот счастливый конец в этой истории так и не случился. Сафонова осталась одна со своими воспоминаниями и философией про любовниц, которую так и не смогла объяснить осуждающим.
