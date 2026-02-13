В Башкирию завезут еще девять белорусских зубров

Напомним, проект стартовал в 2023 году, и за это время численность зубров в регионе увеличилась до 25 голов, включая восемь телят, родившихся уже в Башкортостане. К 2030 году количество животных планируют довести до 50.
«Наша цель — не просто развлечься, а выполнить важную государственную задачу по сохранению биологического разнообразия. Мы также стремимся возместить природе ущерб. В начале прошлого века зубры стояли на грани исчезновения, и сейчас мы обязаны восстановить их популяцию, тем более что условия в Башкортостане для этого благоприятны», — отметил Хабиров.
Башкортостан является единственным регионом страны, где зубры живут в естественной среде. Они обитают на территории парка «Мурадымовское ущелье» и чувствуют себя здесь как дома.