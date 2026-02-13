Ричмонд
11 человек задержаны по делу наркомагазина в Алматы и Алматинской области

Алматы. 13 февраля. КазТАГ — 11 человек задержаны по делу наркомагазина в Алматы и Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: РИА "Новости"

«Комитетом по противодействию наркопреступности пресечена деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным ведомства, "из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы.

«Начато досудебное расследование», — добавили в МВД.