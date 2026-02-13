Технологии на страже: как роботы помогают полиции, а школьники осваивают дроны

Школьники осваивают дроны в военно-патриотическом клубе. Параллельно с развитием полицейских технологий молодое поколение активно знакомится с беспилотниками. В Алматы, в школе № 97, действует военно-патриотический клуб «Жас Сарбаз». Преподаватель начальной военно-технологической подготовки Рустам Каримбаев рассказал, что в клубе занимаются около 30 человек — подростки от 13 лет и до 17−18 лет. Ребята изучают управление микродронами, полёты на FPV-дронах, выполнение различных задач. Обучение проходит как на реальных аппаратах, так и на симуляторах. Клуб ориентирован на подготовку к будущему, где дроны применяются не только в военной сфере, но и на земле, в воздухе и даже под водой. Участник команды Владимиир Чуплин рассказал подробнее о дронах. Компоненты на них примерно одинаковые. Разница только в размерах. Большие дроны могут развивать скорость до 250 км/ч, а маленькие где-то 100. Один квадрокоптер можно собрать где-то за два-три дня. Рустам Султанович подчеркнул важность навыков управления техникой через пульт и жесты — это пригодится для любой современной аппаратуры. Участники клуба участвуют в республиканских соревнованиях по дронам и инженерному делу, а также мечтают о выступлениях на международных аренах — в ОАЭ, США и других странах. Именно такие навыки и демонстрации FPV-дронов стали одной из центральных частей программы Alem Tech Fest 2026.