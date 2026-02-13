Технологии на страже: как роботы помогают полиции, а школьники осваивают дроны

Полиция начинает использовать роботов для патрулирования общественных мест, а школьники осваивают управление дронами в военно-патриотических клубах. Оба этих инновационных направления были ярко представлены на крупнейшем в Центральной Азии фестивале робототехники и STEM — Alem Tech Fest 2026. El.kz расскажет подробнее.
Роботы на страже порядка.
В общественных местах, включая торговые центры, аэропорты и железнодорожные вокзалы, появятся роботы, которые помогают обеспечивать безопасность граждан. Как рассказал капитан полиции Фархат Жунусов, такой робот используется именно для мониторинга общественных пространств. Он оснащён системой распознавания лиц. Управление осуществляется дистанционно — через специальный пульт или планшет.
В случае выявления лиц, находящихся в розыске, видеоданные передаются в центр оперативного управления для дальнейшей проверки. Полностью контролировать перемещение робота по территории можно в реальном времени. Это новый проект и новая технология, поэтому пока таких экземпляров немного. Однако уже сейчас он работает на базе искусственного интеллекта, что делает его эффективным инструментом профилактики правонарушений и быстрого реагирования. Этот робот-полицейский был продемонстрирован на Alem Tech Fest 2026, где посетители могли увидеть, как технологии безопасности интегрируются в повседневную жизнь.
Школьники осваивают дроны в военно-патриотическом клубе. Параллельно с развитием полицейских технологий молодое поколение активно знакомится с беспилотниками. В Алматы, в школе № 97, действует военно-патриотический клуб «Жас Сарбаз». Преподаватель начальной военно-технологической подготовки Рустам Каримбаев рассказал, что в клубе занимаются около 30 человек — подростки от 13 лет и до 17−18 лет. Ребята изучают управление микродронами, полёты на FPV-дронах, выполнение различных задач. Обучение проходит как на реальных аппаратах, так и на симуляторах. Клуб ориентирован на подготовку к будущему, где дроны применяются не только в военной сфере, но и на земле, в воздухе и даже под водой. Участник команды Владимиир Чуплин рассказал подробнее о дронах. Компоненты на них примерно одинаковые. Разница только в размерах. Большие дроны могут развивать скорость до 250 км/ч, а маленькие где-то 100. Один квадрокоптер можно собрать где-то за два-три дня. Рустам Султанович подчеркнул важность навыков управления техникой через пульт и жесты — это пригодится для любой современной аппаратуры. Участники клуба участвуют в республиканских соревнованиях по дронам и инженерному делу, а также мечтают о выступлениях на международных аренах — в ОАЭ, США и других странах. Именно такие навыки и демонстрации FPV-дронов стали одной из центральных частей программы Alem Tech Fest 2026.
Технологии и патриотизм идут рука об руку на Alem Tech Fest. Alem Tech Fest 2026 собрал более 5000 участников из семи стран. Фестиваль включал соревнования по международным стандартам, демонстрации гуманоидных роботов и, конечно, масштабные показы и состязания по дронам. Оба примера были представлены именно здесь, показывая, как Казахстан сочетает передовые технологии безопасности с патриотическим воспитанием и подготовкой молодёжи к цифровому будущему. На нашем сайте вы также сможете найти фоторепортаж с упомянутого фестиваля в Астане.