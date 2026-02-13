В аэропорту Иркутска объяснили, почему у матери забрали детское питание

В аэропорту Иркутска прокомментировали случай, когда сотрудники забрали у матери с годовалым ребенком детское питание. Напомним, 8 февраля 2026 года во время досмотра у пассажирки обнаружили бутылочки с водой и детским питанием объемом более 100 мл. По словам женщины сотрудники авиагавани заставили ее вылить смесь и пюре в банках, ссылаясь на запрет провоза жидкостей. После случившегося Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.