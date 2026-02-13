Манул Борис из красноярского «Роева ручья» занялся спортом

Сотрудники парка «Роев ручей» заметили, что манул Борис заметно активизировался, приняв плюсовые температуры февраля за весеннюю погоду. Вместо привычного спокойного наблюдения за посетителями он начал активно бегать и лазать по вольеру.
«Обычно манулы — народ солидный, степенный. Сидит в своем вольере, смотрит на публику с видом человека, которого попросили объяснить теорию относительности дошкольникам. Неспешный, вдумчивый. Но тут, видимо, почувствовал весну носом! Излучает такой оптимизм, что, честное слово, хочется самому пойти и понюхать, где там эта весна прячется», — написали в соцсетях парка.
Напомним, что к зиме Борис набрал больше двух килограмм. Весной он начнет сбрасывать зимний подшерсток и накопленный вес.
16+