Манул Борис из красноярского «Роева ручья» занялся спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пушистый любимчик красноярцев начал готовиться к лету.

Источник: НИА Красноярск

Сотрудники парка «Роев ручей» заметили, что манул Борис заметно активизировался, приняв плюсовые температуры февраля за весеннюю погоду. Вместо привычного спокойного наблюдения за посетителями он начал активно бегать и лазать по вольеру.

«Обычно манулы — народ солидный, степенный. Сидит в своем вольере, смотрит на публику с видом человека, которого попросили объяснить теорию относительности дошкольникам. Неспешный, вдумчивый. Но тут, видимо, почувствовал весну носом! Излучает такой оптимизм, что, честное слово, хочется самому пойти и понюхать, где там эта весна прячется», — написали в соцсетях парка.

Напомним, что к зиме Борис набрал больше двух килограмм. Весной он начнет сбрасывать зимний подшерсток и накопленный вес.

16+