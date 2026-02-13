Манул Борис из красноярского «Роева ручья» занялся спортом

«Обычно манулы — народ солидный, степенный. Сидит в своем вольере, смотрит на публику с видом человека, которого попросили объяснить теорию относительности дошкольникам. Неспешный, вдумчивый. Но тут, видимо, почувствовал весну носом! Излучает такой оптимизм, что, честное слово, хочется самому пойти и понюхать, где там эта весна прячется», — написали в соцсетях парка.