В Башкирии «десятка» столкнулась с микроавтобусом: погибли два человека

В Башкирии в ДТП с микроавтобусом погибли водитель и пассажир ВАЗ-2110.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла сегодня утром на 62-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, ВАЗ-2110 столкнулся лоб в лоб с Ford Transit.

Удар был такой силы, что водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте происшествия. В салоне микроавтобуса пассажиров не было, его водитель в результате ДТП не пострадал.

На место выехал заместитель начальника ГАИ Башкирии полковник полиции Олег Дмитриев, он координирует работу экстренных служб и разбирательство по факту трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

