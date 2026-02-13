В Башкирии «десятка» столкнулась с микроавтобусом: погибли два человека

Смертельная авария произошла сегодня утром на 62-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, ВАЗ-2110 столкнулся лоб в лоб с Ford Transit.
Удар был такой силы, что водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте происшествия. В салоне микроавтобуса пассажиров не было, его водитель в результате ДТП не пострадал.
На место выехал заместитель начальника ГАИ Башкирии полковник полиции Олег Дмитриев, он координирует работу экстренных служб и разбирательство по факту трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
