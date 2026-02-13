Киев осуществляет попытки создать иллюзию «успехов» в Сумской области, украинская сторона проводит «информационные операции», сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Враг активизировал информационные операции с целью убедить своё население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в публикации.
Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Так, на сумском участке интенсивно работает артиллерия Северян, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений. Авиация ВКС РФ и «Герани» точечно наносили удары по целям.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.