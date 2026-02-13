Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: Украина пытается создать иллюзию «успехов» в Сумской области

Киев осуществляет попытки создать иллюзию «успехов» в Сумской области, украинская сторона проводит «информационные операции».

Источник: Аргументы и факты

Киев осуществляет попытки создать иллюзию «успехов» в Сумской области, украинская сторона проводит «информационные операции», сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Враг активизировал информационные операции с целью убедить своё население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — говорится в публикации.

Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Так, на сумском участке интенсивно работает артиллерия Северян, обеспечивая продвижение штурмовых подразделений. Авиация ВКС РФ и «Герани» точечно наносили удары по целям.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше