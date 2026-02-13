Спортивная школа по футболу «Байкал» вошла в число участников ЮФЛ

Российский футбольный союз утвердил составы участников ЮФЛ. Всего в турнире примут участие 74 школы из 56 регионов, сообщает пресс-служба минспорта Приангарья.
Участниками нового сезона ЮФЛ Сибирь станут десять команд из девяти регионов. Среди них также — «Енисей» (Красноярск), «Сибирь» (Новосибирск), «Иртыш» (Омск), СШ № 17 (Томск), «Динамо-Алтайский край» (Барнаул), «Бурятия» (Улан-Удэ), «Чита», «Алтай» (Барнаул), «Кузбасс-СШОР».
«Новый сезон ЮФЛ Сибирь для нас особенный: в нем дебютируют 10 команд 2011 года рождения, которые в прошлом году выступали в соревнованиях межрегионального объединения “Сибирь”.
В нашем регионе много талантливых игроков, за последние годы несколько ребят приглашены в профессиональные клубы. Мы видим, как выросла конкуренция, а также какой эффект дает комплексный подход РФС к развитию детско-юношеского футбола.
Помимо игроков профессионально растут и специалисты, получающие образование по программам Академии РФС«, — отметил руководитель межрегиональной группы “Сибирь” (ЮФЛ Сибирь), президент союза федераций футбола “Сибирь” Владимир Евтушенко.