Хабаровская прокуратура вернула землю, проданную по поддельным документам

Администрация заключила договор купли-продажи без торгов, основываясь на документах о наличии на земле жилого дома, принадлежащего покупателю. Однако проверка показала, что никакой недвижимости на участке никогда не существовало, а представленные чиновникам бумаги содержали ложные сведения.