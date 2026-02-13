Ричмонд
Хабаровская прокуратура вернула землю, проданную по поддельным документам

В Хабаровском крае суд вернул землю в муниципальную собственность.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском районе в муниципальную собственность вернулся земельный участок площадью две тысячи квадратных метров в селе Новый Мир. Участок был незаконно продан местному жителю в 2021 году. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Администрация заключила договор купли-продажи без торгов, основываясь на документах о наличии на земле жилого дома, принадлежащего покупателю. Однако проверка показала, что никакой недвижимости на участке никогда не существовало, а представленные чиновникам бумаги содержали ложные сведения.

Суд признал сделку недействительной. Участок возвращен в собственность муниципалитета.