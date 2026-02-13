В Астане младшие классы перевели на дистанционку из-за морозов

Решение принято Управлением образования Астаны.
Кто переходит на онлайн-обучение.
13 февраля 2026 года на дистанционный формат переведены:
Ученики 0−6 классов.
Только первая смена.
Причина — резкое похолодание.
В акимате сообщили, что мера связана с дальнейшим понижением температуры воздуха и необходимостью обеспечить безопасность детей.
Такие решения принимаются в столице регулярно при сильных морозах или неблагоприятных погодных условиях.
Что дальше.
Формат обучения будет зависеть от погодной ситуации. При улучшении условий школьники вернутся к очным занятиям.
Родителям рекомендуется следить за официальными сообщениями Управления образования.