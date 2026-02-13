Ричмонд
В Астане младшие классы перевели на дистанционку из-за морозов

В столице из-за ухудшения погодных условий школьников младших классов временно перевели на дистанционный формат обучения, передает DKNews.kz.

Источник: РИА "Новости"

Решение принято Управлением образования Астаны.

Кто переходит на онлайн-обучение.

13 февраля 2026 года на дистанционный формат переведены:

Ученики 0−6 классов.

Только первая смена.

Причина — резкое похолодание.

В акимате сообщили, что мера связана с дальнейшим понижением температуры воздуха и необходимостью обеспечить безопасность детей.

Такие решения принимаются в столице регулярно при сильных морозах или неблагоприятных погодных условиях.

Что дальше.

Формат обучения будет зависеть от погодной ситуации. При улучшении условий школьники вернутся к очным занятиям.

Родителям рекомендуется следить за официальными сообщениями Управления образования.