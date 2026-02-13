Ричмонд
Bloomberg: Россия готова вернуться к расчетам с США в долларах

Москва рассматривает возможность вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с администрацией лидера США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Bloomberg.

Соответствующая информация следует из меморандума «высокого уровня», распространенного среди российских чиновников.

Расчет России в американской валюте является одним из семи пунктов документа. Доллары планируется применять для операций с российскими энергоносителями.

По словам авторов материала, реализация предложения приведет к «ошеломляющему развороту кремлевской политики и кардинальным изменениям в мировой финансовой системе».

Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность снятия санкций как часть мирной сделки, уточнили в агентстве.

Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов считает, что рост расчетов в национальных валютах между Россией, Белоруссией и Китаем является прагматичным подходом.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что курс рубля может укрепиться до стоимости в 40 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
