Bloomberg: Россия готова вернуться к расчетам с США в долларах

Москва рассматривает возможность вернуться к расчету в долларах в рамках экономического партнерства с администрацией лидера США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в Bloomberg.
Соответствующая информация следует из меморандума «высокого уровня», распространенного среди российских чиновников.
Расчет России в американской валюте является одним из семи пунктов документа. Доллары планируется применять для операций с российскими энергоносителями.
По словам авторов материала, реализация предложения приведет к «ошеломляющему развороту кремлевской политики и кардинальным изменениям в мировой финансовой системе».
Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность снятия санкций как часть мирной сделки, уточнили в агентстве.
Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов считает, что рост расчетов в национальных валютах между Россией, Белоруссией и Китаем является прагматичным подходом.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что курс рубля может укрепиться до стоимости в 40 рублей за доллар из-за ослабления американской валюты.