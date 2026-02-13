Победители UAE SWAT Challenge вернулись на родину

Возвращение команд в Казахстан стало не только итогом соревнований, но и событием, которое объединило людей. В аэропорту Астаны бойцов встречали как настоящих героев. И в этот вечер было особенно ясно, что за громкими победами всегда стоят конкретные люди, их труд и ежедневная подготовка.