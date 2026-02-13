Победители UAE SWAT Challenge вернулись на родину

Казахстанские бойцы вернулись из Дубая, где прошёл один из самых престижных турниров среди подразделений специального назначения. В зале прилёта их встречали с аплодисментами и флагами, сообщает El.kz.
В этот раз внимание к казахстанским командам было особенно высоким. Соревнования традиционно ещё называют «Олимпиадой спецназа», и попасть туда уже считается серьёзным уровнем.
В этом году честь страны защищали пять сводных команд, сформированных из лучших бойцов силовых структур. В их составе были представители Службы государственной охраны, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Команды выступали на равных с элитными подразделениями со всего мира.
Турнир UAE SWAT Challenge проводится в седьмой раз и каждый год собирает сильнейших. На этапах проверяют не только физическую подготовку, но и тактику, выдержку и способность работать в команде. Казахстанские бойцы стабильно держались в числе лидеров и на каждом этапе подтверждали высокий уровень.
Казахстан снова на пьедестале.
Абсолютным победителем турнира стала команда Kaz SWAT Team C, занявшая первое место в общем зачёте. Второе место завоевала команда Kaz SWAT Team A. Этот результат стал одним из самых ярких выступлений Казахстана за всю историю участия в соревнованиях.
Tomiris показали уровень выше ожиданий.
Отдельного внимания заслужило выступление женской команды Tomiris. Они заняли первое место среди женских команд и стали одним из самых обсуждаемых участников турнира. В МВД отметили, что команда продемонстрировала высокий уровень физической, тактической и психологической подготовки.
В общем зачёте Tomiris заняла восемнадцатое место, опередив ряд мужских подразделений. Этот результат стал подтверждением того, что женские подразделения в системе органов внутренних дел Казахстана развиваются уверенно и показывают конкурентоспособность на международной арене.
«Мы соревновались с мужским составом».
Как отметили участницы команды Tomiris, обычно их команда соревнуется с Китаем, потому что это одни из сильных. Но в этот раз женская команда соревновалась наравне с мужчинами.
«Каждый этап был трудным».
Бойцы спецназа признаются, что лёгких этапов на турнире не было. Каждый этап отличался и имел свои сложности. По его словам, именно это делает UAE SWAT Challenge одним из самых серьёзных соревнований в мире.
Участники подчёркивают, что главным мотиватором стала честь страны.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских участников турнира UAE SWAT Challenge с показанным великолепным результатом. Глава государства отметил высокий уровень подготовки и пообещал должным образом отметить спецназовцев.
В этом году в соревнованиях приняли участие сто девять команд из сорока восьми стран. Казахстанские бойцы смогли не просто выступить достойно, но и доказать своё лидерство на одном из самых сложных турниров мира.
Победа, которую чувствует вся страна.
Возвращение команд в Казахстан стало не только итогом соревнований, но и событием, которое объединило людей. В аэропорту Астаны бойцов встречали как настоящих героев. И в этот вечер было особенно ясно, что за громкими победами всегда стоят конкретные люди, их труд и ежедневная подготовка.
