Жителей Шелехова призвали расходовать воду по минимуму

Отключение воды из-за крупной коммунальной аварии будет происходить постепенно.

Источник: Freepik

В Шелехове отключение воды из-за аварийной ситуации будет производиться постепенно. Об этом сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.

В домах с закрытой системой теплоснабжения будет отключена не только холодная, но и горячая вода. Однако отопление будет работать в штатном режиме.

«Сейчас главное сохранить бесперебойную работу ТЭЦ города Шелехова. Если при пониженном давлении мы начнём лить воду бездумно, открыв краны на полную — спровоцируем проблемы и с отоплением. Расходуйте воду по минимуму. Только по необходимости», — отметил мэр.

В Шелехов уже заходят машины с водой. Коммунальщикам поставлена задача не только устранить последствия аварии, но и организовать подвоз воды. Все водовозки с сельских территорий перебросят в Шелехов.

Ранее сообщалось о том, что в Шелехове ввели режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии. Часть города на несколько дней останется без воды.