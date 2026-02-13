Жителей Шелехова призвали расходовать воду по минимуму

В Шелехове отключение воды из-за аварийной ситуации будет производиться постепенно. Об этом сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.
В домах с закрытой системой теплоснабжения будет отключена не только холодная, но и горячая вода. Однако отопление будет работать в штатном режиме.
«Сейчас главное сохранить бесперебойную работу ТЭЦ города Шелехова. Если при пониженном давлении мы начнём лить воду бездумно, открыв краны на полную — спровоцируем проблемы и с отоплением. Расходуйте воду по минимуму. Только по необходимости», — отметил мэр.
В Шелехов уже заходят машины с водой. Коммунальщикам поставлена задача не только устранить последствия аварии, но и организовать подвоз воды. Все водовозки с сельских территорий перебросят в Шелехов.
Ранее сообщалось о том, что в Шелехове ввели режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии. Часть города на несколько дней останется без воды.