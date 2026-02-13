В Челябинской области починят дорогу, которую самостоятельно отсыпал участник СВО

В Челябинской области включили в план ремонта дорогу, которую на свои средства пытался подремонтировать участник СВО.
— Администрация Красноармейского района включила участок дороги по улице Славянской в поселке Петровском в муниципальную программу строительства на этот год, — сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
Напомним, жители поселка жаловались, что проезд размывает в ненастье, а в сухую погоду приходится ездить по ухабам. Участник СВО потратил 120 тыс. рублей, чтобы отсыпать щебнем участок дороги, ведущий к его дому. Мужчина пожаловался, что в местной администрации с ремонтом не помогли по причине нехватки финансирования, а потраченные на щебень деньги ему не компенсируют. Общественники после этого жаловались на ситуацию в прокуратуру. В Следственном комитете из-за проблемной дороги возбудили уголовное дело.