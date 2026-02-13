Строительные работы впервые проданы в Беларуси необычным способом. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
Предметом контракта, который был заключен на электронной площадке «Работы и услуги», оказались работы, связанные с установкой пожарной сигнализации. Заказчиком выступило государственное предприятие фармацевтической отрасли. Что касается исполнителя, то им была частная минская организация, которая специализируется на системах безопасности.
Торги проводились по алгоритму «на понижение стоимости со сроком действия заявки». Это дает возможность купить нужные работы и услуги уже через 24 часа после того, как заявка была размещена.
«До настоящего времени площадка “Работы и услуги” использовалась только для закупки услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом», — уточнили в пресс-службе БУТБ.
И пояснили, что подобное связано с большой востребованностью указанного вида услуг практически во всех сферах экономики. Кроме того, это связано и с тем, что услуги по грузоперевозке значительно проще в исполнении.
«В этом контексте первую сделку по закупке строительно-монтажных работ можно считать переходом к следующей фазе в развитии этого нового для Беларуси направления биржевой торговли», — заметили в пресс-службе.
Тем временем белорусский богатырь Вячеслав Хоронеко дал советы, что есть и пить для сохранения здоровья и силы.
Ранее белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.
А еще мы собрали что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 14 февраля, которую называют Мясопустная.