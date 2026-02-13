В России вступят в силу новые правила работы отелей: что изменится

В России с 1 марта 2026 года начнут действовать обновлённые правила бронирования и размещения в гостиницах. Соответствующий документ 12 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Часть нововведений уже введена ранее. Осенью россиянам разрешили заселяться в гостиницы по заграничному паспорту, а с января — по водительскому удостоверению.
Новая редакция документа унифицирует требования для всех типов средств размещения — гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других объектов туристической инфраструктуры.
Согласно новым правилам, гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток — с момента запланированного заселения до расчётного часа следующего дня. Отменить бронирование до истечения этого срока отель не вправе.
Ранее действовала практика так называемого «негарантированного бронирования», при которой турист обязан был заехать до определённого времени, иначе бронь аннулировалась.
Порядок отмены бронирования теперь урегулирован в пользу клиента. Если гость откажется от проживания до даты заезда, ему обязаны полностью вернуть предоплату. Если же турист отменит бронь в день заезда либо не приедет без предупреждения, гостиница вправе удержать оплату только за одни сутки проживания.
Кроме того, отели смогут в одностороннем порядке отказаться от предоставления номера лишь при условии полного возмещения туристу причинённых убытков.
Как и прежде, гостиницы обязаны бесплатно: вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить постояльцев по запросу. При этом с 1 марта 2026 года объекты размещения освобождаются от обязанности обеспечивать гостей кипятком. Вместо этого они должны быть готовы предоставить тонометр по требованию.
Отдельное нововведение касается регулирования рынка: работать смогут только те средства размещения, которые включены в специальный государственный реестр.
Объекты, не состоящие в нём, не смогут размещать предложения на агрегаторах бронирования. Предполагается, что это повысит прозрачность отрасли и уровень защиты потребителей.
В договоре бронирования теперь обязательно должны быть указаны: точная площадь номера, условия бронирования, сроки и порядок отмены, условия и сроки возврата предоплаты.
Ожидается, что новые правила сделают рынок гостиничных услуг более прозрачным и понятным для клиентов.
Напомним, в начале февраля этого года Минэкономразвития РФ ответило на запрос Ассоциации туроператоров России об упрощении въезда иностранцев в страну. Ведомство запросило у туроператоров конкретные примеры задержек иностранных гостей на паспортном контроле. Такая информация, как уточнили в министерстве, необходима для взаимодействия с пограничной службой.