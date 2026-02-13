В России вступят в силу новые правила работы отелей: что изменится

Порядок отмены бронирования теперь урегулирован в пользу клиента. Если гость откажется от проживания до даты заезда, ему обязаны полностью вернуть предоплату. Если же турист отменит бронь в день заезда либо не приедет без предупреждения, гостиница вправе удержать оплату только за одни сутки проживания.