Китайский Новый год отметят на главном катке Екатеринбурга

На главном катке Екатеринбурга на площади 1905 года отметят китайский Новый год. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Источник: ЕАН

Праздник состоится в понедельник, 16 февраля. «По случаю Китайского нового года каждый посетитель катка с первого сеанса и до конца дня сможет стать участником розыгрыша подарков, связанных с Китаем», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия на катке выступят глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн. Для гостей также подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию традиционных китайских символов, чайная церемония и выступления китайских артистов в медиарубке.