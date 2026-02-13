Китайский Новый год отметят на главном катке Екатеринбурга

В рамках мероприятия на катке выступят глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн. Для гостей также подготовлена насыщенная развлекательная программа: мастер-классы по каллиграфии и вырезанию традиционных китайских символов, чайная церемония и выступления китайских артистов в медиарубке.