В Ташкенте появятся два новых общественных пространства

Речь идёт не просто о благоустройстве очередных зелёных зон, а о формировании современных креативных кластеров, которые объединят образование, творчество, бизнес и городскую среду.
В ташкентском креативном парке появится большая озеленённая территория с арт-объектами и пространствами для отдыха. Здесь планируется открыть Ташкентскую школу международной сети программирования, создать бук-кафе, спортивные площадки, павильоны художественного творчества, коворкинги и офисные помещения.
Также предусмотрены зоны кино- и видеопроизводства, звукозаписывающая студия, кампус креативных индустрий и гостиница для молодёжи и представителей творческих профессий. Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнёрства.
Во втором парке, который разместится в Новом Ташкенте, акцент сделают на создании инфраструктуры для резидентов креативной сферы. Здесь появятся студии, медиа- и конференц-залы, арендные помещения, а также коммерческие и сервисные объекты. Предполагается, что новое пространство станет центром притяжения для дизайнеров, IT-специалистов, продюсеров, художников и предпринимателей.
Если проекты будут реализованы качественно и с учётом потребностей профессионального сообщества, столица получит не просто новые общественные зоны, а полноценные центры развития креативной экономики. Теперь остаётся дождаться деталей — сроков строительства и конкретных архитектурных решений.