В Ташкенте появятся два новых общественных пространства

Во втором парке, который разместится в Новом Ташкенте, акцент сделают на создании инфраструктуры для резидентов креативной сферы. Здесь появятся студии, медиа- и конференц-залы, арендные помещения, а также коммерческие и сервисные объекты. Предполагается, что новое пространство станет центром притяжения для дизайнеров, IT-специалистов, продюсеров, художников и предпринимателей.