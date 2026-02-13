Ричмонд
В Ташкенте отремонтируют летний амфитеатр дворца искусств «Туркистон»

Vaib.uz (новости Узбекистана. 13 февраля). В столице планируют обновить летний амфитеатр дворца искусств «Туркистон». Накануне президенту презентовали концепцию ремонта этой знаковой площадки, которая давно требовала модернизации.

Источник: Vaib.Uz

Летний амфитеатр в свои лучшие годы был способен принять до 3200 зрителей. Открытое пространство традиционно использовалась для масштабных концертов звезд эстрады, молодежных фестивалей и культурных мероприятий в теплое время года. Однако в последнее время её использовали не так часто из-за того, что она устарела.

Многим ташкентцам площадка известна своей необычной крышей — навесом характерной формы, выполненным в духе модернизма. Этот архитектурный элемент давно стал одной из визуальных «фишек» комплекса.

Подробности проекта ремонта пока не раскрываются. Однако известно, что за реализацию будет отвечать Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. А это дает надежду, что обновление пройдет аккуратно, без спорных решений и радикальных сносов.

Важно отметить, что дворец «Туркистон» и его летняя площадка входят в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия как памятники эпохи модернизма. Это значит, что любые работы должны учитывать их историческую и архитектурную ценность.

Остается ждать подробностей проекта и надеяться, что амфитеатр получит вторую жизнь, сохранив при этом свой узнаваемый облик.