В Ташкенте отремонтируют летний амфитеатр дворца искусств «Туркистон»

Летний амфитеатр в свои лучшие годы был способен принять до 3200 зрителей. Открытое пространство традиционно использовалась для масштабных концертов звезд эстрады, молодежных фестивалей и культурных мероприятий в теплое время года. Однако в последнее время её использовали не так часто из-за того, что она устарела.