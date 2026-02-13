В Ташкенте отремонтируют летний амфитеатр дворца искусств «Туркистон»

Летний амфитеатр в свои лучшие годы был способен принять до 3200 зрителей. Открытое пространство традиционно использовалась для масштабных концертов звезд эстрады, молодежных фестивалей и культурных мероприятий в теплое время года. Однако в последнее время её использовали не так часто из-за того, что она устарела.
Многим ташкентцам площадка известна своей необычной крышей — навесом характерной формы, выполненным в духе модернизма. Этот архитектурный элемент давно стал одной из визуальных «фишек» комплекса.
Подробности проекта ремонта пока не раскрываются. Однако известно, что за реализацию будет отвечать Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. А это дает надежду, что обновление пройдет аккуратно, без спорных решений и радикальных сносов.
Важно отметить, что дворец «Туркистон» и его летняя площадка входят в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия как памятники эпохи модернизма. Это значит, что любые работы должны учитывать их историческую и архитектурную ценность.
Остается ждать подробностей проекта и надеяться, что амфитеатр получит вторую жизнь, сохранив при этом свой узнаваемый облик.