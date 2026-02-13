Ричмонд
В Самарской области жители столкнулись со сбоем работы мобильной сети 13 февраля

В Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА произошел сбой в работе мобильной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ночью в пятницу, 13 февраля, объявили опасность атаки БПЛА. Угрозу ликвидировали спустя шесть часов, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

В период действия объявления пользователи столкнулись с рядом сбоев работы мобильной сети. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. В стране существует белый список сайтов и приложений, работающих даже при проблемной загрузке. «КП-Самара» попала в этот список.

