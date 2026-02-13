«Панические атаки»: экс-супруга Ивлева рассказала о проблемах после развода

Бывшая супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия рассказала в своем блоге, что после развода переживает непростой период. По ее словам, тревожность усилилась.
— Я человек тревожный. Это факт моей жизни. У меня был период сильной тревоги: нервные тики, панические атаки. Сейчас, к счастью, этого стало меньше — но тревога никуда не исчезла… Недавно я начала разбираться в этом глубже вместе с терапевтом и пришла к важному для себя выводу: тревога для меня — это энергия. Энергия, которую я не трачу и не проживаю. Она накапливается и выходит через тревожные мысли, напряжение в теле, внутренний шум, — поделилась 34-летняя Ивлева.
Она также рассказала, что справляться ей помогает движение: при отсутствии спорта и активности состояние ухудшается. Теперь она воспринимает тревогу как сигнал к действию и делится опытом, чтобы поддержать других.
Кроме того, экс-супруга знаменитого шеф-повара напомнила в своем Telegram-канале, что почти десять лет назад перенесла онкологическое заболевание и после семи курсов химиотерапии смогла добиться ремиссии. Как она отметила, этот период является временем ее перерождения.
Ранее Валерия раскрыла детали развода с Ивлевым. По ее словам, ей удалось справиться со всеми трудностями.