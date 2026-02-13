«Панические атаки»: экс-супруга Ивлева рассказала о проблемах после развода

— Я человек тревожный. Это факт моей жизни. У меня был период сильной тревоги: нервные тики, панические атаки. Сейчас, к счастью, этого стало меньше — но тревога никуда не исчезла… Недавно я начала разбираться в этом глубже вместе с терапевтом и пришла к важному для себя выводу: тревога для меня — это энергия. Энергия, которую я не трачу и не проживаю. Она накапливается и выходит через тревожные мысли, напряжение в теле, внутренний шум, — поделилась 34-летняя Ивлева.