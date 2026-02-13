Здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска. Подробности приводит БелТА.
В белорусской столице на пересечении улиц Немига и Карла Либкнехта к концу 2026 года намерены открыть новый многофункциональный комплекс. В здании будут находиться трехуровневый паркинг, семиэтажный офис, торговые площади. На подземном уровне будет располагаться большой фудмолл и гипермаркет. Особенностью комплекса окажется эксплуатируемая кровля, с которой можно будет смотреть на панораму Минска.
Многофункциональный комплекс с водопадом откроют в центре Минска в 2026. Фото: БелТА.
Главный архитектор проекта Иван Виноградов раскрыл особенности внешнего вида здания. По его словам, на данном объекте впервые в стране будут применены в таком объеме будут применены радиусные витражи. Он добавил, что внешний фасад комплекса украсит водопад, который будет находиться внутри, а также большой экран. На территории планируют разместить искусственную речку, фонтаны, газоны, валуны, скамейки.
На объекте ведутся внутренние работы. Его общая готовность составляет около 70%.
— Планируемый срок завершения работ — третий квартал 2026 года, — уточнил Иван Виноградов.
