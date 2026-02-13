Здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска

В белорусской столице на пересечении улиц Немига и Карла Либкнехта к концу 2026 года намерены открыть новый многофункциональный комплекс. В здании будут находиться трехуровневый паркинг, семиэтажный офис, торговые площади. На подземном уровне будет располагаться большой фудмолл и гипермаркет. Особенностью комплекса окажется эксплуатируемая кровля, с которой можно будет смотреть на панораму Минска.