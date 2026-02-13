Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска

Многофункциональный комплекс с водопадом откроют в центре Минска в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Здание с водопадом и речкой на фасаде появится в центре Минска. Подробности приводит БелТА.

В белорусской столице на пересечении улиц Немига и Карла Либкнехта к концу 2026 года намерены открыть новый многофункциональный комплекс. В здании будут находиться трехуровневый паркинг, семиэтажный офис, торговые площади. На подземном уровне будет располагаться большой фудмолл и гипермаркет. Особенностью комплекса окажется эксплуатируемая кровля, с которой можно будет смотреть на панораму Минска.

Многофункциональный комплекс с водопадом откроют в центре Минска в 2026. Фото: БелТА.

Главный архитектор проекта Иван Виноградов раскрыл особенности внешнего вида здания. По его словам, на данном объекте впервые в стране будут применены в таком объеме будут применены радиусные витражи. Он добавил, что внешний фасад комплекса украсит водопад, который будет находиться внутри, а также большой экран. На территории планируют разместить искусственную речку, фонтаны, газоны, валуны, скамейки.

На объекте ведутся внутренние работы. Его общая готовность составляет около 70%.

— Планируемый срок завершения работ — третий квартал 2026 года, — уточнил Иван Виноградов.

Тем временем власти показали, как будет выглядеть после пожара ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Ранее минский метрополитен назвал все станции с лифтами.

А еще белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13 февраля 2026.