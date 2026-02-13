Дома 835 жителей Бодайбо подключили к теплосетям

Напомним, уже вторую неделю в Бодайбо продолжают устранять последствия серьезной коммунальной аварии. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работы четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.