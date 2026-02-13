Дома 835 жителей Бодайбо подключили к теплосетям

IrkutskMedia, 13 февраля. В Бодайбо специалисты продолжают устранять последствия коммунальной аварии. Дома 835 жителей города, в том числе 193 несовершеннолетних, подключили к сетям теплоснабжения. С нарастающим итогом отопление восстановлено в 31 многоквартирном доме, 11 частных и 17 домах блокированной застройки.
Как сообщили в телеграм-канате (18+) «Вести Бодайбо», также тепло подано в две социальные организации — школу № 3 и специальную коррекционную школу.
12 февраля запустили 19 домов. Среди них Ремесленная, 55а; Лыткинская, 62; Разведчиков, 11а. Тепло получили и жители блокированного дома по Рудной, 2. В этих домах проживают 87 человек, из них 15 детей.
Специалисты прогрели участки теплотрассы на улицах Артёма Сергеева протяженностью 45 метров, Разведчиков протяженностью 170 метров, Мира протяженностью 185 метров и на участке МК-135.
Рабочие установили байпас, продолжают отогрев «обратки». Кроме того, специалисты продолжают монтировать резервный водовод длиной 250 метров от Нагорной, 28А в сторону улицы Мира, установили девять компенсаторов на линии между котельными БМК и ЛЗДТ.
Администрация города приняла 1 534 заявления на выплату компенсаций от жителей, деньги уже направлены 1 210 гражданам.
На сегодня запланирован запуск домов Мира, 69 и Ремесленная, 51, продолжится отогрев теплотрассы по улице Артёма Сергеева и подготовка домов на этой же улице к приёму теплоносителя.
Напомним, уже вторую неделю в Бодайбо продолжают устранять последствия серьезной коммунальной аварии. 30 января из-за сильных морозов промерз водовод, в результате чего была остановлена работы четырех котельных. Без отопления осталось более 140 жилых домов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии.
В ликвидации последствий ЧС задействованы специалисты МУП «Тепловодоканал», МУП «Водоканал» Иркутска, ООО «Байкальская энергетическая компания» холдинга Эн+, АО «Облкоммунэнерго», АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото» группы «ОКТО», ПАО «Полюс», ООО «Газпром добыча Иркутск», сотрудники управляющих компании Иркутска и бригады из Ангарского городского округа, Братска, Вихоревки, Черемхово, Чунского муниципального округа, Заларей, Усолье-Сибирского, Шелехова, Саянска, Ушаковского муниципального образования, Усольского района, Усть-Илимска и Усть-Илимского муниципального округа.