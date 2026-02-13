В Иркутске пройдет Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии

Мероприятие соберет будущих хирургов из медицинских вузов страны для демонстрации профессиональных знаний и практических навыков, сообщает пресс-служба областного Правительства. В течение конкурсных дней участникам предстоит выполнить восемь заданий.
Традиционные испытания включают конкурсы «Быстрые ручки», «Аортокоронарное шунтирование», «Трансплантация почки», «Пластическая хирургия», «Теоретический», «Колопроктология». В этом году программа олимпиады пополнилась новым конкурсом «Урология», посвященного операции Штудера — сложному реконструктивному вмешательству.
Почетными гостями олимпиады станут выдающиеся деятели медицинского сообщества и хранители наследия академика Федора Углова. В этом году в Иркутск прибывают доктор медицинских наук, профессор Первого медицинского института имени Павлова (Санкт-Петербург), ученик Углова — Владимир Давыденко, директор Фонда сохранения и развития научного, литературного и общественного наследия академика Федора Углова, родственница Веры Угловой Алена Новгородова, а также заместитель директора Фонда Юлия Сеченова.
После мероприятий олимпиады гости планируют посетить малую родину Федора Углова — город Киренск. В прошлом году в открытии олимпиады участвовал сын академика Григорий Углов с супругой Анной.
«Олимпиада призвана продолжить славные традиции российской хирургической школы, основанные на высочайшем профессионализме, ответственности и мастерстве, которыми славился академик Углов. Проведение такой олимпиады в Иркутской области — это большая честь и ответственность. Она не только отдает дань уважения нашему выдающемуся земляку, но и служит мощным стимулом для роста молодых специалистов, формируя будущее российской хирургии», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Также Андрей Модестов напомнил, что имя академика в 2025 году было присвоено Иркутскому областному центру общественного здоровья. Медучреждение стало первым в России, названным в честь выдающегося хирурга Федора Углова.