В Усадьбе Сукачева начала работу выставка «Праздник Белого месяца»

В течение месяца на фоне выставки сотрудники Усадьбы Сукачева проводят интерактивную программу «Сагаалган — Праздник Белого месяца» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ребята узнают о традициях празднования Сагаалгана, о том, какие обряды проводятся в эти дни, познакомятся с национальным бурятским костюмом, традициями национальной кухни, сыграют в несколько игр, а также разучат бурятский народный танец ёхор. Мероприятие проводится для организованных групп от десяти человек, сообщает пресс-служба музея.