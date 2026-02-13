В Усадьбе Сукачева начала работу выставка «Праздник Белого месяца»

Его празднование обычно сопровождается различными обрядами, традициями, национальными играми и танцами. Дата меняется каждый год и зависит от лунного календаря: Сагаалган отмечают, когда наступает первое весеннее новолуние. В этом году оно выпадает на 18 февраля.
К наступлению Белого месяца в Усадьбе Сукачева в Иркутске начала работу выставка «Праздник Белого месяца» из собрания Иркутского областного художественного музея, приуроченная к Году единства народов России. В экспозиции представлены живопись, графика, художественно-прикладное искусство мастеров Иркутска, Республики Тыва и Монголии.
На выставке представлены портреты кисти Анатолия Костовского, работы Александра Лушникова, Валерия Чевелева, Александра Шипицына, графика Александры Сахаровской, а также творчество тувинских мастеров.
В течение месяца на фоне выставки сотрудники Усадьбы Сукачева проводят интерактивную программу «Сагаалган — Праздник Белого месяца» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ребята узнают о традициях празднования Сагаалгана, о том, какие обряды проводятся в эти дни, познакомятся с национальным бурятским костюмом, традициями национальной кухни, сыграют в несколько игр, а также разучат бурятский народный танец ёхор. Мероприятие проводится для организованных групп от десяти человек, сообщает пресс-служба музея.
Выставка «Праздник Белого месяца» будет работать в Усадьбе Сукачева до 21 апреля.
0+