В честь нее назвали знаменитую песню: Редкая птица осталась на зимовку в Петербурге

Замечено, что дамы смелее кавалеров. Возможно, поэтому в отличие от многих наших певчих птиц у зарянок, как их еще называют, поют не только самцы, но и самки. Весной невесты своей «мелодией» привлекают к себе внимание женихов — так сказать, берут инициативу на себя.