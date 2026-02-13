В честь нее назвали знаменитую песню: Редкая птица осталась на зимовку в Петербурге

В Петербурге в усадьбе Сосновка заметили редкую птицу — малиновку, в честь которой назвали знаменитую песню ансамбля «Верасы». Пернатый размером меньше воробья, голова и грудка — рыжевато-красные. Самцы и самки — обладатели одинакового окраса. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.
Замечено, что дамы смелее кавалеров. Возможно, поэтому в отличие от многих наших певчих птиц у зарянок, как их еще называют, поют не только самцы, но и самки. Весной невесты своей «мелодией» привлекают к себе внимание женихов — так сказать, берут инициативу на себя.
Глазков добавил, что песни самок гораздо интенсивнее, чем у самцов, хотя у них меньший набор нот. Как правило, малиновки редко оставались на зимовку в Петербурге. Обычно основная часть их улетает в Западную Европу или даже в Северную Африку.