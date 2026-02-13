Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в махинациях полковник ВСУ станет главой штаба под Харьковом

Полковник Тарас Максимов, ранее занимавший должность командира 155-й отдельной механизированной бригады, переведен в штаб 16-го армейского корпуса ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Полковник Тарас Максимов, ранее занимавший должность командира 155-й отдельной механизированной бригады, переведен в штаб 16-го армейского корпуса ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации отмечается, что ранее возглавляемая Максимовым бригада получила известность в связи с массовыми случаями самовольного оставления части.

Как указано в сообщении канала, сам Максимов неоднократно подозревался в причастности к махинациям, связанным с начислением фиктивных боевых выплат. Предполагается, что он может занять пост начальника штаба корпуса либо заместителя начальника штаба.

Также сообщается, что на должность командира 155-й отдельной механизированной бригады назначен бывший начальник штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала» майор Станислав Лучанов.

Ранее сообщалось, что во Львовской области начштаба тылового батальона теробороны ВСУ заподозрили в незаконном начислении боевых выплат на сумму 35 млн гривен.