Подозреваемый в махинациях полковник ВСУ станет главой штаба под Харьковом

Полковник Тарас Максимов, ранее занимавший должность командира 155-й отдельной механизированной бригады, переведен в штаб 16-го армейского корпуса ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
В публикации отмечается, что ранее возглавляемая Максимовым бригада получила известность в связи с массовыми случаями самовольного оставления части.
Как указано в сообщении канала, сам Максимов неоднократно подозревался в причастности к махинациям, связанным с начислением фиктивных боевых выплат. Предполагается, что он может занять пост начальника штаба корпуса либо заместителя начальника штаба.
Также сообщается, что на должность командира 155-й отдельной механизированной бригады назначен бывший начальник штаба 425-го отдельного штурмового полка «Скала» майор Станислав Лучанов.
Ранее сообщалось, что во Львовской области начштаба тылового батальона теробороны ВСУ заподозрили в незаконном начислении боевых выплат на сумму 35 млн гривен.