Вербовщицы несовершеннолетних, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обсуждали в переписке приглашение от премьера Латвии и желание совместить это с «рыбалкой». Соответствующая информация следует из файлов по делу, опубликованных Минюстом США.
В письме от 28 мая 2001 года одна из учредительниц НКО TerraMar Project Кэти Воган-Эдвардс общается с некой G.Max.
— Читаю почту за прошлую неделю. У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии? — написала Воган-Эдвардс.
На это последовал ответ: «У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?».
НКО TerraMar Project при разбирательствах была уличена в торговле детьми. Журналисты предполагают, что G.Max — псевдоним британской светской львицы Гислейн Максвелл, передает РИА Новости.
9 февраля Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество в секс-торговле Эпштейну, отказалась давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности.