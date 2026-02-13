Ричмонд
СМИ объяснили, что означает непристойная фраза «рыбалка в Латвии» в файлах Эпштейна

Вербовщицы несовершеннолетних, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обсуждали в переписке приглашение от премьера Латвии и желание совместить это с «рыбалкой». Соответствующая информация следует из файлов по делу, опубликованных Минюстом США.

В письме от 28 мая 2001 года одна из учредительниц НКО TerraMar Project Кэти Воган-Эдвардс общается с некой G.Max.

— Читаю почту за прошлую неделю. У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии? — написала Воган-Эдвардс.

На это последовал ответ: «У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?».

НКО TerraMar Project при разбирательствах была уличена в торговле детьми. Журналисты предполагают, что G.Max — псевдоним британской светской львицы Гислейн Максвелл, передает РИА Новости.

9 февраля Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество в секс-торговле Эпштейну, отказалась давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности.

