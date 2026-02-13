Канадский хоккеист «Ак Барса» назвал наиболее удивившую его в России вещь

Канадский форвард казанского «Ак Барса» Нэйтан Тодд рассказал, что сильнее всего его поразило в России. По его словам, прежде всего он обратил внимание на уровень цен.
Хоккеист отметил, что в России многие товары и услуги обходятся значительно дешевле, чем в Канаде. Даже с учетом разницы в стоимости жизни между Казанью, Уфой и Москвой поездка на такси за несколько долларов кажется ему необычной. Также спортсмену пришлась по душе архитектура.
— Много старых зданий, которые при этом в хорошем состоянии. В Канаде же в основном новоделы, — подчеркнул Тодд в беседе с «Бизнес Online».
Тодд выступает в КХЛ с 2024 года: сначала он играл за уфимский «Салават Юлаев», затем за московский «Спартак», а с 25 января защищает цвета казанского «Ак Барса».
