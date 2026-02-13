Канадский хоккеист «Ак Барса» назвал наиболее удивившую его в России вещь

Хоккеист отметил, что в России многие товары и услуги обходятся значительно дешевле, чем в Канаде. Даже с учетом разницы в стоимости жизни между Казанью, Уфой и Москвой поездка на такси за несколько долларов кажется ему необычной. Также спортсмену пришлась по душе архитектура.