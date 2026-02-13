Жителю Красноярского края выплатили двойную стоимость дефектного смартфона

Мужчина купил в сети цифровой и бытовой техники смартфон за 44 тысячи рублей. Он перестал работать почти сразу. У телефона пропадал звук, не работала регулировка громкости, он переставал видеть сим-карту и сканер. За три месяца устройство несколько раз забирали на диагностику, а одна проверка растянулась на полгода. Однако результата это не принесло: нормально пользоваться гаджетом было невозможно.