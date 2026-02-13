Жителю Красноярского края выплатили двойную стоимость дефектного смартфона после вмешательство в ситуацию Роспотребнадзора. 13 февраля в ведомстве поделились подробностями этой истории.
Мужчина купил в сети цифровой и бытовой техники смартфон за 44 тысячи рублей. Он перестал работать почти сразу. У телефона пропадал звук, не работала регулировка громкости, он переставал видеть сим-карту и сканер. За три месяца устройство несколько раз забирали на диагностику, а одна проверка растянулась на полгода. Однако результата это не принесло: нормально пользоваться гаджетом было невозможно.
Устав ждать, покупатель потребовал вернуть деньги или заменить товар. Магазин отказал. После этого мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор, где его бесплатно проконсультировали и помогли подготовить исковое заявление в суд. Заключение по делу дали специалисты ведомства.
Суд встал на сторону потребителя, расторг договор купли-продажи и взыскал с магазина в пользу покупателя 89 302 рубля. В эту сумму вошли стоимость телефона, неустойка за просрочку, компенсация морального вреда и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования.